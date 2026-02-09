La fame di case a prezzi calmierati A Pieve in arrivo un nuovo quartiere

A Pieve Emanuele, nel cuore del quartiere delle Rose, si prepara un nuovo progetto edilizio. A giugno 2026 saranno consegnati gli appartamenti di Gemme, un complesso promosso da Near e finanziato dal Fondo Immobiliare di Lombardia, con la consulenza della Fondazione Housing Sociale. La costruzione mira a offrire case a prezzi più accessibili e a riqualificare la zona.

È prevista a giugno 2026 la consegna degli appartamenti di Gemme, il progetto immobiliare che, promosso da Near attraverso il Fondo Immobiliare di Lombardia con la Fondazione Housing Sociale come advisor tecnico, contribuirà a cambiare il volto del quartiere delle Rose, nel cuore di Pieve Emanuele. Il programma contempla un totale di 178 unità immobiliari, tutte in classe energetica A. Di queste, 103 sono in edilizia convenzionata, con costi a partire da 2.270 euro al metro quadrato (questo il prezzo concordato col Comune) e possibilità di mutuo agevolato fino al 95%. I restanti 75 alloggi sono destinati invece alla locazione convenzionata, un’opportunità che risponde ai bisogni crescenti di una fascia di popolazione spesso esclusa dal mercato privato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La fame di case a prezzi calmierati. A Pieve in arrivo un nuovo quartiere Approfondimenti su Pieve Emanuele Quartiere De Pascale annuncia il nuovo piano: "Incentivi a chi costruisce case da affittare a prezzi calmierati" De Pascale presenta un nuovo piano con incentivi dedicati alla costruzione di case da affittare a prezzi calmierati. Palazzi con case a prezzi calmierati (davanti a un nuovi maxi parco): il progetto a Milano A Milano, un nuovo progetto prevede la realizzazione di palazzi con abitazioni a prezzi accessibili, situati di fronte a un maxi parco pubblico di oltre 30. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pieve Emanuele Quartiere Argomenti discussi: La fame di case a prezzi calmierati. A Pieve in arrivo un nuovo quartiere; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Fino a 10 ore di lavoro con paghe da fame, ecco l’identikit del rider; Milano, la Taverna degli Amici di Ernesto Notaro compie 30 anni: Da ragazzo tanta fame, ho voluto grandi tavoli da condividere. La fame di case popolari. Assegnati 50 alloggi all’annoSono tra 40 e 50 ogni ano le famiglie che riscono ad ottenere l’assegnazione di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica (Erp) nell’Unione dei Comuni Valle del Savio. Un numero purtroppo ... ilrestodelcarlino.it Fame di case, è allarme. Per dieci alloggi 191 domande: Famiglie senza un tettoNumeri durissimi da accettare, 191 domande per 10 alloggi, cresce la domanda, cala l’offerta ma in questo caso non è la dura legge del mercato a comandare. Il Sicet punta l’indice sull’emergenza ... ilgiorno.it C’è chi guardando queste foto ha già fame… e chi mente. Queste sono solo alcune delle proteine del menu del Felcino... e sono buone davvero (oltre che belle da fotografare) Il resto vi aspetta a tavola!! Prenota il tuo tavolo — 335 6161722 (anch facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.