Il calo del potere d’acquisto e lo squilibrio tra domanda e offerta stanno rendendo la casa sempre meno accessibile nelle aree urbane: secondo l’Osservatorio Immobiliare di Nomisma si rilevano canoni in aumento che pesano sui bilanci familiari e riducono la capacità dei territori di attrarre e trattenere lavoratori qualificati. Oggi in Italia il disagio abitativo riguarda circa 1,5 milioni di famiglie, in prevalenza in affitto. È in questo contesto che si apre una fase di profonda transizione delle politiche abitative, che chiede semplificazioni urbanistiche, amministrative e fiscali. Le città si stanno muovendo con iniziative dedicate e anche il governo italiano ha rimesso la casa al centro dell’agenda: la premier Giorgia Meloni ha annunciato l’imminente presentazione di un Piano casa da 100mila nuovi alloggi a canone calmierato in dieci anni, a integrazione delle politiche per l’edilizia popolare. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Case popolari, il Comune mette a bando tre aree su cui costruire nuove abitazioni con affitti a prezzi calmieratiIl Comune di Cesena ha avviato un bando per la costruzione di nuove case popolari su tre aree, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi a prezzi calmierati.

Convenzione in via Monte Albenza. Al posto del capannone dismesso arriva il mattone a prezzi calmieratiÈ stata approvata una convenzione in via Monte Albenza, che prevede la trasformazione di un’area attualmente occupata da un capannone dismesso in nuove strutture edilizie a prezzi calmierati.

Argomenti discussi: Abitazioni a prezzi calmierati, i progetti locali e del Governo; Persone senza casa e case senza persone; Case a prezzi bassi, ci sono alcune novità per renderle più appetibili agli operatori; Piano Casa da 100mila alloggi: le proposte di Confedilizia e Federcepicostruzioni.

A Parigi un piano casa che ci sogniamo: il comune compra suoli, immobili e persino ex parcheggi, e vuole arrivare a controllare il 40 per cento di abitazioni da mettere sul mercato a prezzi calmierati. Per saperne di più: https://www.nonsprecare.it/parigi-autori - facebook.com facebook