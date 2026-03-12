Dentro il modello Aquila Trento | quando il basket è inclusione benessere e divertimento ma anche risultati

Il modello Aquila Trento si distingue per iniziative che coinvolgono varie comunità, dai detenuti nei corsi di allenamento alle partite con bambini e adolescenti in cura per malattie oncologiche. La squadra include atleti con diverse abilità e disabilità, riflettendo un approccio che unisce solidarietà, territorio e sport. Questi progetti, chiamati AquiLab, uniscono benessere, divertimento e risultati concreti nel mondo del basket.

A testimoniarlo «la gamba rotta» per entrare in campo durante i festeggiamenti, oltre proprio al braccialetto in corda che arriva direttamente dal canestro di quella finale. «Mi sono talmente appassionato che negli anni successivi non mi sono più perso una partita. Tanto che il direttore generale dell’epoca, Salvatore Trainotti, un giorno mi chiese di dargli un mano a mettere giù i cartelloni degli sponsor. Attaccarli, nel vero senso della parola, con l’adesivo e, appunto, l’inseparabile spatola». Trainotti è una figura chiave nella storia dell’Aquila in quanto ne ha fatto parte fin dalla nascita, nel 1995, con la fusione di due realtà locali, Dolomiti Sport Trento e Pallacanestro Villazzano: è stato prima allenatore, poi general manager, scalando categorie, fino al 2022, quando ha passato il testimone a Nardelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

