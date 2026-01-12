Il Progetto Inclusione Rosarno trasforma beni confiscati alla criminalità in un centro di accoglienza e integrazione. Un esempio di legalità e solidarietà che si distingue a livello europeo, promuovendo un modello sostenibile e condiviso per l’inclusione sociale.

Un territorio segnato per anni da marginalità, sfruttamento e degrado può rinascere. Può farlo attraverso la legalità, la solidarietà e una visione istituzionale capace di trasformare le fragilità in opportunità. È ciò che sta accadendo a Rosarno, dove il Progetto Inclusione Rosarno sta diventando un riferimento europeo nel campo dell'accoglienza e dell'integrazione. Al centro di questa esperienza virtuosa ci sono i beni confiscati alla criminalità organizzata: immobili sottratti alla mafia e restituiti alla collettività, oggi cuore pulsante di un percorso che unisce dignità, diritti e sviluppo sociale.

© Gbt-magazine.com - Progetto Inclusione Rosarno: quando legalità e accoglienza diventano modello europeo

Rosarno, un modello di inclusione che guarda all’Europa: dai beni confiscati alla mafia nasce la capitale dell’accoglienza - Attualmente il centro ospita circa 90 migranti, ma i continui lavori di ampliamento consentiranno di arrivare fino a 200 posti ... reggiotv.it