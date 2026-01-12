Progetto Inclusione Rosarno | quando legalità e accoglienza diventano modello europeo
Il Progetto Inclusione Rosarno trasforma beni confiscati alla criminalità in un centro di accoglienza e integrazione. Un esempio di legalità e solidarietà che si distingue a livello europeo, promuovendo un modello sostenibile e condiviso per l’inclusione sociale.
Dai beni confiscati alla mafia a un centro modello per accoglienza e integrazione: il Progetto Inclusione Rosarno diventa un riferimento europeo.. Un territorio segnato per anni da marginalità, sfruttamento e degrado può rinascere. Può farlo attraverso la legalità, la solidarietà e una visione istituzionale capace di trasformare le fragilità in opportunità. È ciò che sta accadendo a Rosarno, dove il Progetto Inclusione Rosarno sta diventando un riferimento europeo nel campo dell’accoglienza e dell’integrazione. Al centro di questa esperienza virtuosa ci sono i beni confiscati alla criminalità organizzata: immobili sottratti alla mafia e restituiti alla collettività, oggi cuore pulsante di un percorso che unisce dignità, diritti e sviluppo sociale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Rosarno, un modello di inclusione che guarda all’Europa: dai beni confiscati alla mafia nasce la capitale dell’accoglienza - Attualmente il centro ospita circa 90 migranti, ma i continui lavori di ampliamento consentiranno di arrivare fino a 200 posti ... reggiotv.it
“Cuciture di Comunità”: tradizione sartoriale e inclusione Progetto voluto dalla diocesi acese... - facebook.com facebook
Selezionati per un progetto di inclusione sociale in Grecia, si sono ritrovati a raccogliere olive per conto di una cooperativa. Ma il ministero non ha rilevato irregolarità L’articolo di Anita Fallani è sul nuovo numero de L’Espresso x.com
