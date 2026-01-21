Basket | Trento vince in EuroCup i risultati della serata

Nella serata dedicata alle competizioni europee di basket, Trento si è aggiudicata la vittoria in EuroCup, mentre le altre squadre italiane hanno affrontato sfide di diversa sorte in Eurolega e EuroCup. Ecco un riepilogo dei risultati più recenti delle formazioni italiane impegnate nelle competizioni continentali.

Basket, serata di Eurolega e EuroCup per le italiane. Serata agrodolce per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Già concluso il match della Dolomiti Energia Trento, valido per la 15esima giornata, contro i lituani del Lietkabelis. I risultati della serata. Colpo pesantissimo della Dolomiti Energia Trento nella quindicesima giornata dell'EuroCup 2025-2026. L'Aquila espugna il parquet del Lietkabelis al termine di una sfida tiratissima, decisa soltanto all'ultimo respiro da una tripla sulla sirena di Jordan Ford Steward che fissa il punteggio sul 93-94 finale. Un successo di enorme valore per la formazione trentina, che resta tra le prime cinque del Girone B, mantenendosi pienamente in corsa per la qualificazione.

