Povertà a Messina oltre mille esclusi e 25 milioni fermi | la città che non vede

A Messina, più di mille persone sono escluse dal sistema e 25 milioni di euro restano bloccati. La povertà qui non sorprende più nessuno: è diventata una presenza stabile, come un'ospite indesiderata che non se ne va. La città vive questa realtà quotidiana senza grandi clamori, con molte persone che faticano a tirare avanti e soldi che restano inutilizzati.

A Messina la povertà non è un imprevisto: è un’abitudine, una presenza stabile, quasi un’inquilina non dichiarata. Le associazioni stimano oltre mille persone in grave marginalità, ma nei documenti comunali la loro esistenza si riduce a poche righe distratte, come se la città vissuta e quella amministrata scorressero su binari paralleli. A colmare il vuoto provvede la mensa di Sant’Antonio: trecento pasti al giorno, sette giorni su sette. Un’opera di supplenza civile che racconta meglio di molte relazioni ufficiali quanto sia fragile il confine tra solidarietà e rassegnazione. La miseria, del resto, non produce consenso e può essere ignorata.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Messina Povertà Oltre 49 milioni contro povertà e fragilità Marginalità e povertà estrema, oltre 300 senzatetto in città: "Risorse non bastano" La crescente marginalità e povertà estrema si manifestano con forza nella nostra città, dove oltre 300 senzatetto vivono in condizioni di estrema difficoltà. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Messina Povertà Argomenti discussi: Povertà, a Messina oltre mille esclusi e 25 milioni fermi: la città che non vede; Unicredit Foundation per il contrasto alla povertà educativa; Un’Azione integrata oltre l’emergenza alimentare; Tirocini di inclusione sociale, il Comune pubblica l'avviso per l'erogazione dei voucher. Messina, al via le Giornate di Raccolta del Farmaco: dal 10 al 16 febbraio l’iniziativa solidale contro la povertà sanitariaParte martedì 10 febbraio e proseguirà fino al 16 febbraio la nuova edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco a ... 98zero.com Messina, voucher per tirocini di inclusione socialeIl Comune di Messina rilancia le politiche di contrasto alla povertà e di sostegno alle fasce più fragili della popolazione. 98zero.com Tele Messina. . “Vieni in farmacia e dona un farmaco”: Messina contro la povertà sanitaria L'appuntamento con l'informazione è alle ore: 06:05 - 14:10 - 18:05 - 19:30 - 20:30 - 23:30 Come seguirci: del digitale terrestre - facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.