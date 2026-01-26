Delitto di Garlasco la richiesta dei legali di Sempio | Un incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi

Nel contesto dell’indagine sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Dopo l’analisi del DNA, questa nuova procedura mira a esaminare i dati digitali per chiarire eventuali elementi utili alle indagini. La richiesta sarà presentata al giudice per valutare ulteriori approfondimenti su dispositivi informatici coinvolti nel caso, riaprendo un approfondimento che potrebbe influenzare le future decisioni giudiziarie.

Garlasco (Pavia) - Dopo il Dna, anche i computer. Oggi la difesa di Andrea Sempio, indagato nell’inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, farà partire le notifiche alle parti per la richiesta al Gip di un altro incidente probatorio, sui computer della vittima e di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per lo stesso delitto. Quello che i legali dei Poggi, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno anticipato di voler chiedere alla Procura, la difesa dell’indagato chiede direttamente al Gip. “In questa fase di indagini preliminari – spiega l’avvocato Liborio Cataliotti, che assiste Sempio insieme alla collega Angela Taccia – solo i pm e l’indagato, non la parte offesa né la difesa di Stasi come parte interessata, possono chiedere al Gip che questi accertamenti vengano fatti nel contraddittorio dell’incidente probatorio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

