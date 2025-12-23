Non ho ucciso Chiara Poggi Garlasco Andrea Sempio in tv | parla anche di Alberto Stasi

Nella serata di lunedì 22 dicembre, si è riacceso l’interesse sul caso Chiara Poggi, un episodio che ha segnato la cronaca italiana. Andrea Sempio, protagonista di questa vicenda, è stato ospite in televisione, affrontando anche il coinvolgimento di Alberto Stasi. Un’occasione per fare chiarezza e approfondire i dettagli di una vicenda ancora oggi oggetto di discussione pubblica.

La serata di lunedì 22 dicembre ha riportato sotto i riflettori uno dei nomi più delicati legati al caso Chiara Poggi. Alle 19.30 su Retequattro, Andrea Sempio è stato ospite del programma 10 Minuti, condotto da Alessandro Sallusti, in un’intervista che ha toccato aspetti personali, giudiziari ed emotivi della sua vicenda. Un confronto televisivo lungo e articolato, nel quale il giovane ha cercato di spiegare il proprio stato d’animo e di chiarire alcuni punti finiti al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi mesi. Nel corso della trasmissione, Sempio ha parlato innanzitutto della sua famiglia e del peso che l’indagine sta avendo sulla sua quotidianità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

