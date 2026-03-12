Delegazione di SannioTech dal sindaco Mastella per la ricerca dedicata alle origini delle popolazioni longobarde nel Centro-Sud

Stamattina il sindaco di Benevento ha incontrato una delegazione di SannioTech, un gruppo di ricercatori impegnati nello studio delle origini delle popolazioni longobarde nel Centro-Sud. La discussione si è concentrata sui progetti di ricerca in corso e sulle collaborazioni possibili per approfondire le conoscenze storiche della regione. La delegazione ha illustrato le attività svolte e le future iniziative in programma.

Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha ricevuto stamane a Palazzo Mosti una delegazione del Consorzio SannioTech, accompagnata dal professor Pasquale Vito dell'Università degli Studi del Sannio e dal professor Beniamino Trombetta dell'Università 'La Sapienza' di Roma. L'incontro, cui ha preso parte anche la consigliera delegata all'Innovazione scientifica Maria Carmela Mignone, si è incentrato sul progetto scientifico dedicato allo studio delle origini e della storia delle popolazioni longobarde dell'Italia centro-meridionale. E' stato illustrato un progetto di ricerca basato su un approccio archeogenetico, che prevede l'analisi di DNA antico proveniente da contesti funerari longobardi dell'area beneventana.