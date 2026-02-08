Il Papa | Prego per le popolazioni del Sud colpite dal maltempo

Il Papa ha espresso la sua vicinanza alle popolazioni del Sud Italia colpite dal maltempo. Durante l’udienza generale, ha pregato per le persone di Niscemi, in Sicilia, duramente colpite da alluvioni e frane nelle ultime settimane. Il Pontefice ha invitato a ricordare chi soffre e ha chiesto di sostenere chi sta affrontando i danni causati dagli eventi atmosferici.

Il Papa ha espresso la sua vicinanza e la sua preghiera per le popolazioni del Sud Italia, in particolare per la comunità di Niscemi, in Sicilia, duramente colpita dalle recenti inondazioni e frane. L’appello è giunto durante l’Angelus di oggi, 8 febbraio 2026, un gesto di solidarietà che sottolinea l’attenzione del Pontefice verso le comunità che affrontano emergenze e disastri naturali. Un momento di commozione e di riflessione, in una giornata che vede il Sud Italia alle prese con le conseguenze di un maltempo che ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale ed economico. L’invito alla solidarietà e all’unità, lanciato con forza dal Papa, risuona come un monito e un incoraggiamento per chi si impegna ad affrontare questa difficile situazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Papa Sicilia

Il governatore Musumeci ha parlato alla Camera, annunciando misure straordinarie per aiutare le zone colpite dal maltempo.

Il maltempo ha causato significativi disagi nelle regioni della Sicilia, Sardegna e Calabria, con mareggiate, piogge e temporali intensi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Papa Sicilia

Argomenti discussi: Mozambico, alluvioni senza tregua. L’appello di Papa Leone e l’impegno di Caritas; Christian Raimo: Papà ha inventato il colore al cinema. Io prego la Madonna, ragazza del popolo; Papa Leone XIV invita il mondo alla solidarietà con gli ucraini colpiti dal freddo e dagli attacchi contro il sistema energetico; Leone XIV ai vescovi peruviani: Credibili nella comunione, profeti di pace.

Il Papa prega per le popolazioni colpite dalle alluvioni, specialmente per NiscemiIl pontefice fa riferimento anche ai recenti attacchi a varie comunità in Nigeria: Dolore e preoccupazione, sono vicino a tutte le vittime della violenza e del terrorismo ... rainews.it

Il Papa all'Angelus prega per le popolazioni colpite dalle alluvioniAssicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna e dell'Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. Incoraggio le c ... ansa.it

#Maltempo, il #Papa: prego per le popolazioni colpite, specialmente per #Niscemi x.com

Il Papa: "Commosso e sconvolto per Crans-Montana". Ai familiari delle vittime: "Dio non vi abbandona, io prego per voi". #ANSA facebook