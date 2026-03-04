Mastella | l’Università come antidoto alle disuguaglianze del Sud

Durante l’inaugurazione dell’anno accademico presso l’Università del Sannio, il sindaco di Benevento ha affermato che l’università rappresenta uno strumento per contrastare le disuguaglianze nel Sud Italia. Ha sottolineato come l’istituzione possa offrire opportunità di formazione e crescita per la popolazione locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti, docenti e autorità cittadine.

L'inaugurazione dell'anno accademico presso l'Università del Sannio ha il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, delineare una visione dove l'istituzione universitaria funge da vero e proprio antidoto contro le disuguaglianze sociali che affliggono il Mezzogiorno. Il primo cittadino ha sottolineato come i giovani debbano scegliere di costruire un futuro migliore per l'Italia rimanendo nel paese, invece di cercare fortuna all'estero. Durante l'intervento, Mastella ha invocato la necessità di potenziare il corso di laurea in Medicina, ringraziando apertamente il sindaco di Napoli Manfredi, il rettore Moreno e il suo predecessore Canfora, oltre al rettore della Federico II Lorito.