Delega all’agricoltura al consigliere Ceredi Lattuca | Dovrà rafforzare il dialogo con il comparto agricolo

Il sindaco ha affidato al consigliere comunale Gianni Ceredi la responsabilità in materia di agricoltura, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo con il comparto agricolo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un’ottica di attenzione alle questioni legate al settore. La delega è stata conferita direttamente dal primo cittadino durante una riunione istituzionale.

Il sindaco Enzo Lattuca ha conferito al Consigliere comunale Gianni Ceredi una delega in materia di agricoltura. La nomina è stata formalizzata questo pomeriggio con un decreto che affida al consigliere compiti di studio, analisi e supporto su uno dei settori tradizionalmente e storicamente più rappresentativi del territorio cesenate. Il provvedimento del sindaco si basa sulle indicazioni del Ministero dell'Interno e su quanto previsto dallo Statuto comunale, che consente al primo cittadino di assegnare a uno o più consiglieri compiti di collaborazione non gestionale su materie specifiche. Nel caso di Ceredi, la delega riguarda l'ambito dell'agricoltura e prevede attività di approfondimento, analisi e verifica delle tematiche legate al settore.

