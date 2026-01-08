Abbruciamento frasche sindaci garganici chiedono deroga al divieto | Necessaria per affrontare emergenza del comparto agricolo

I sindaci della Città Gargano hanno richiesto alla Regione Puglia una deroga al divieto di abbruciamento delle frasche, considerandola necessaria per far fronte alle emergenze del settore agricolo. In una riunione a Rodi Garganico, hanno deciso di sollecitare l’istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale per valutare soluzioni adeguate e tempestive, nel rispetto delle normative ambientali e delle esigenze del comparto agricolo locale.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.