Abbruciamento frasche sindaci garganici chiedono deroga al divieto | Necessaria per affrontare emergenza del comparto agricolo
I sindaci della Città Gargano hanno richiesto alla Regione Puglia una deroga al divieto di abbruciamento delle frasche, considerandola necessaria per far fronte alle emergenze del settore agricolo. In una riunione a Rodi Garganico, hanno deciso di sollecitare l’istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale per valutare soluzioni adeguate e tempestive, nel rispetto delle normative ambientali e delle esigenze del comparto agricolo locale.
I Sindaci della ‘Città Gargano’, riuniti oggi 8 gennaio a Rodi Garganico, hanno deliberato congiuntamente di chiedere alla Regione Puglia l’istituzione e la convocazione urgente di un tavolo tecnico interistituzionale finalizzato alla concessione della deroga al divieto di abbruciamento delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
