Oggi potrebbe essere una giornata decisiva per l’accordo commerciale tra l’Italia e il Mercosur, l’insieme di paesi del Sud America. La trattativa riguarda le modalità di collaborazione e scambio tra le parti, con possibili ripercussioni sul settore agricolo italiano. Mentre il governo valuta i benefici dell’intesa, il Movimento 5 Stelle manifesta preoccupazioni riguardo agli impatti sulla produzione nazionale.

Oggi potrebbe essere il giorno della verità e del sì all’intesa commerciale con il blocco sudamericano comprendente Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, ovvero il Mercosur. Se dalla riunione degli ambasciatori Ue uscirà a maggioranza un via libera all’accordo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen potrà volare in Paraguay il 12 gennaio per la firma definitiva che porrà fine al negoziato lungo oltre un quarto di secolo. Cruciale sarà il cambio di passo annunciato da Roma che dovrebbe garantire il via libera all’intesa, su cui, con ogni probabilità, rimarrà immutata l’opposizione di Francia e Polonia e altri Paesi, dall’Irlanda all’Ungheria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Mercosur, verso l’accordo con l’assist dell’Italia. M5S all’attacco: “Il nostro comparto agricolo sarà il più penalizzato”

