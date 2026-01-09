Alex Cross 2 | svelato il trailer ufficiale della nuova stagione della serie crime thriller

È stato rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Alex Cross, la serie crime thriller con Aldis Hodge. A circa un anno dall’esordio della prima stagione, questa anticipazione fornisce un’idea delle nuove vicende e tensioni che caratterizzeranno l’atteso ritorno. Prime Video ha condiviso il video dopo aver svelato le prime anticipazioni al New York Comic Con, confermando l’interesse per questa produzione.

A poco più di un anno dall'uscita della prima stagione, dopo aver svelato al New York Comic Con le prime anticipazioni e soprattutto il teaser trailer e la data di uscita di Alex Cross 2, Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione della serie crime thriller con Aldis Hodge.

Alex Cross 2: un ritorno più cupo e teso, il trailer della nuova stagione - Prime Video svela trailer e poster di Alex Cross 2: Aldis Hodge torna a Washington con Matthew Lillard, Jeanine Mason e Wes Chatham. globestyles.com

Alex Cross, prime immagini della seconda stagione della serie da febbraio su Prime Video - Prime Video ha svelato il trailer ufficiale e il poster della seconda stagione di Alex Cross, la popolare serie crime thriller ad alta tensione basata sui personaggi creati da James Patterson. teleblog.it

La prima stagione ha registrato oltre 40 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi 20 giorni. " L’attesa è quasi finita: dall’11 febbraio la seconda stagione di Alex Cross debutta su Prime Video. Questa nuova serie, ispirata ai romanzi di James Patterson, ved - facebook.com facebook

#AlexCross sfugge alla morte mentre dà la caccia a una enigmatica serial killer nel trailer ufficiale della stagione 2 del crime thriller tratto dai romanzi di James Patterson. Ve lo mostriamo al link: x.com

