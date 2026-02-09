del piero pennetta e fognini nella nuova campagna sky

Sky ha scelto tre grandi campioni dello sport italiano per la sua nuova campagna pubblicitaria. Del Piero, Pennetta e Fognini si sono riuniti in uno spot televisivo, dove spiegano i benefici di avere internet ultraveloce. La scena funziona, perché vedere queste leggende insieme cattura subito l’attenzione. La pubblicità si fa notare per semplicità e naturalezza, senza troppi fronzoli.

Nella pubblicità televisiva, quando tre leggende dello sport si ritrovano insieme per raccontare i vantaggi di internet ultraveloce, il risultato non può che essere vincente. La nuova campagna Sky Wifi e Sky TV vede protagonisti Alessandro Del Piero, Flavia Pennetta e Fabio Fognini in uno spot che unisce sport, tecnologia e intrattenimento con un tocco di ironia che conquista subito l’attenzione. Una storia di connessione che funziona. Il concept dello spot è tanto semplice quanto efficace: Flavia Pennetta e Fabio Fognini si presentano improvvisamente a casa di Alessandro Del Piero perché non riescono a guardare un match in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

A casa di Alessandro Del Piero, la connessione internet funziona alla grande.

Sky Wifi ha presentato una nuova campagna pubblicitaria con Del Piero, Pennetta e Fognini.

Sky Wifi: Fabio Fognini e Flavia Pennetta ospiti a casa Del Piero nel nuovo spotA casa di Alessandro Del Piero la connessione non è un problema. E lo scoprono anche Fabio Fognini e Flavia Pennetta, protagonisti insieme all’ex capitano della Juventus della ... engage.it

