Lettera aperta alla città di Como | perché quella del Nido Magnolia è una storia da seguire

Il Nido Magnolia di via Passeri a Como torna sotto i riflettori dopo che i genitori hanno presentato un ricorso al Tar, spinti dal timore che la struttura possa chiudere. La vicenda si trascina da mesi, con diverse sentenze che hanno dato ragione alle famiglie, ma ancora senza una decisione definitiva. La città resta in attesa di una risposta che potrebbe cambiare il futuro di questa scuola dell’infanzia.

Il Nido Magnolia di via Passeri è ancora aperto, ma la sua storia non è conclusa. Dopo due ricorsi e diverse decisioni favorevoli ai genitori, la vicenda arriva oggi, 17 febbraio 2026, al giudizio di merito del TAR. In questa lettera aperta, il Comitato Como a Misura di Famiglia si rivolge direttamente alla città per spiegare perché questa battaglia riguarda tutti. "Scriviamo questa lettera alla città di Como perché la vicenda del Nido Magnolia non riguarda solo alcune famiglie, ma il futuro dei servizi per l’infanzia e l’idea stessa di comunità che vogliamo difendere." Nel 2024, con la prima riorganizzazione dell’offerta dei servizi all’infanzia, la giunta comunale ha stabilito la chiusura del Nido Magnolia di via Passeri.🔗 Leggi su Quicomo.it

