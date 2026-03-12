Decreto Sicurezza e coltelli vietati oltre 5 cm | polemiche tra escursionisti e fungaioli

Il Decreto Sicurezza ha stabilito il divieto di portare coltelli pieghevoli con lama superiore a cinque centimetri. Questa normativa sta suscitando discussioni tra escursionisti, alpinisti e fungaioli, che si trovano a dover rispettare la nuova restrizione durante le loro attività all’aperto. La misura riguarda chi utilizza coltelli di questo tipo durante le uscite in montagna o nelle zone di raccolta funghi.

Il nuovo Decreto Sicurezza sui coltelli sta facendo discutere anche nel mondo della montagna. Il provvedimento introduce infatti il divieto per i coltelli pieghevoli con lama superiore ai cinque centimetri, una misura che potrebbe coinvolgere anche escursionisti, alpinisti e fungaioli.Molti frequentatori dei boschi utilizzano infatti questo tipo di coltello come strumento di uso comune durante le attività outdoor. Per questo motivo la norma ha aperto un acceso dibattito tra associazioni di montagna e giuristi. Tra le critiche più forti c’è quella del presidente del Cai Alto Adige Carlo Alberto Zanella.“Per chi si muove nella natura i coltelli possono salvare vite. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

