Decreto Sicurezza | carcere per coltelli oltre 5 cm e multe ai genitori se coinvolti minorenni

Il governo ha deciso di stringere le regole sul porto di coltelli. Da ora in avanti, portare con sé strumenti con lama superiore ai 5 centimetri sarà vietato e punito con la reclusione da uno a tre anni. La norma riguarda anche coltelli a scatto o a farfalla, di facile occultamento e spesso usati pericolosamente. Inoltre, i genitori coinvolti in casi con minorenni rischiano multe salate. L’obiettivo è aumentare la sicurezza nelle strade e ridurre i rischi legati alle armi bianche.

In aggiornamento. Divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza oltre i 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo: il reato è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. È la stretta introdotta dal decreto legge sulla sicurezza all’esame del Consiglio dei ministri di oggi, come si legge in una scheda di sintesi del provvedimento. Si prevede anche il «divieto di porto, se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri », in questo caso punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Decreto Sicurezza: carcere per coltelli oltre 5 cm e multe ai genitori se coinvolti minorenni Approfondimenti su Decreto Sicurezza Decreto sicurezza, armi e coltelli ai minori: sanzioni da 500 a 12mila euro. Multe anche per i genitori Il Governo ha approvato nuove norme che prevedono sanzioni da 500 a 12mila euro per chi dà armi o coltelli ai minori. Decreto sicurezza, dal divieto di vendere coltelli ai minorenni al fermo preventivo prima dei cortei: i punti in bozza dl Questa mattina il governo ha presentato i punti principali del nuovo decreto sicurezza, che sarà discusso nel Consiglio dei ministri. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Decreto Sicurezza Argomenti discussi: Decreto sicurezza, minori e maranza i nuovi nemici dell'ordine pubblico; 'Decreto Torino', il Governo Meloni prepara la stretta per le piazze dopo l'incendio di Torino; Sicurezza, Meloni prepara la stretta nel decreto: scudo penale esteso e fermo preventivo di almeno 12 ore per chi ha precedenti specifici e va a protestare; Cosa c'è nel nuovo decreto sicurezza annunciato da Meloni dopo le violenze al corteo per Askatasuna. Decreto Sicurezza: carcere per coltelli oltre 5 cm e multe ai genitori se coinvolti minorenniIl divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico sarà disposto dal giudice con la condanna per una serie di delitti, che vanno dall’attentato per finalità terroristiche o d ... gazzettadelsud.it Pacchetto sicurezza, bozza decreto: stretta su coltelli e 'Daspo' per chi aggredisce forze ordineTra le misure contenute anche il fermo preventivo di 12 ore per soggetti pericolosi e sanzioni per le manifestazioni non autorizzate ... adnkronos.com Nuovo decreto sicurezza: servirà a proteggerci... o a rassicurarci L’esperto Giuseppe Campesi spiega cosa cambia davvero. Leggi l’analisi: https://sl.famigliacristiana.it/FC/380c26 facebook Decreto sicurezza, ecco la bozza: fermo preventivo di 12 ore, scudo penale e stretta sulle armi da taglio ai minorenni | @Corriere @simocanettieri @monicaguerzoni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.