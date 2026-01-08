Un uomo di 64 anni è stato arrestato a Ventimiglia per aver aggredito la moglie di 44 anni con delle forbici durante una lite domestica. La donna ha tentato di fuggire dal terrazzo dell’abitazione in corso Genova, ma è stata fermata dall’intervento delle forze dell’ordine. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e le motivazioni dell’aggressione.

È stato arrestato per tentato omicidio un uomo di 64 anni che nella mattinata di oggi, 8 gennaio, ha aggredito la moglie di 44 anni all’interno della loro abitazione in Ventimiglia, in corso Genova, al termine dell’ennesima lite domestica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe colpito la donna con un paio di forbici. Nel tentativo disperato di mettersi in salvo, la 44enne avrebbe cercato di fuggire dal terrazzo al primo piano, calandosi con l’aiuto di un cavo. La fuga però è fallita: la donna è caduta, riportando un trauma dorsale, oltre a lesioni da taglio al volto e alle mani, subite durante la colluttazione con il coniuge. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Aggredisce la moglie con le forbici, lei tenta la fuga dal terrazzo: arrestato per tentato omicidio

Leggi anche: Minaccia il titolare con un paio di forbici dopo il furto e aggredisce un carabiniere: arrestato durante la fuga

Leggi anche: Accoltella la moglie a Ventimiglia, lei fugge lanciandosi dal terrazzo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tenta di uccidere la moglie: era stato arrestato pochi giorni prima; Tenta di uccidere la moglie con le forbici: lei lo aveva denunciato, ora è fuori pericolo; Papà tenta di dare fuoco alla mamma, il figlio minorenne lo distrae e la salva; Aggredita con le forbici, è fuori pericolo: aveva già denunciato il marito.

Picchia la moglie davanti ai figli piccoli e aggredisce un parente: 34enne allontanato per #maltrattamenti e #lesioni | https://shorturl.at/akMwo - facebook.com facebook

+++AGGREDISCE LA MOGLIE CON PUGNI AL VOLTO NEL GIORNO DI SAN SILVESTRO, ARRESTATO DAI CARABINIERI DI MELFI+++ x.com