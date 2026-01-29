Napoli spunta un nuovo nome! Pedullà rivela tutto ma occhio a Juventus e Roma

In queste ore Napoli sta lavorando intensamente per rinforzare la squadra. Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, il club azzurro punta comunque a comprare nuovi giocatori. Pedullà ha svelato alcune trattative, ma attenzione: anche Juventus e Roma sono molto attive e potrebbero inserirsi nella corsa. Il Napoli vuole consegnare ad Antonio Conte un organico più competitivo per la prossima stagione.

Sono ore molto calde in chiave mercato in casa Napoli. Nonostante l'eliminazione dalla Champions League, il club azzurro vuole mettere a disposizione di Antonio Conte alcuni nuovi rinforzi, tra cui un sostituto di Noa Lang. Oltre a Raheem Sterling, svincolatosi nelle scorse ore dal Chelsea, e Alisson Santos, attaccante dello Sporting Lisbona, spunta un nuovo nome: si tratta di un calciatore dell'Atalanta. Napoli, per l'attacco piace anche Sulemana dell'Atalanta. Per il ruolo di esterno offensivo piace anche Kamaldeen Sulemana. Come raccontato da Alfredo Pedullà e confermato da 'Sky Sport', il Napoli avrebbe chiesto informazioni all' Atalanta per il classe 2002.

