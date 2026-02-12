Serena su Inter Juve | Non mi aspetto una partita pirotecnica come all’andata Dai bianconeri attendo questo atteggiamento

Serena commenta la prossima partita tra Inter e Juventus. In un’intervista a ‘Tuttosport’, ha detto che non si aspetta una gara spettacolare come quella dell’andata. Attende invece un atteggiamento diverso dai bianconeri, più deciso e concentrato. La partita di sabato si preannuncia aperta, ma Serena pensa che i nerazzurri siano pronti a fare la loro parte.

Serena in un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport' si è soffermato su Inter Juve e ha detto la sua sulla big match di sabato. Le parole. In un clima di attesa elettrica, il Derby d'Italia si appresta a infiammare il weekend di Serie A. A pochi giorni dal fischio d'inizio, le parole di un doppio ex illustre come Aldo Serena, rilasciate ai microfoni di Tuttosport, offrono una chiave di lettura tattica e psicologica profonda su una sfida che mette di fronte due filosofie opposte e ambizioni scudetto incandescenti. Secondo l'ex bomber, l'atteggiamento delle due squadre sarà ben diverso da quello spregiudicato visto nel match d'andata.

