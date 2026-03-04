Secondo i dati pubblicati dall’Istat, anche a gennaio si è verificato un aumento del numero di occupati in Italia. La cifra complessiva della forza lavoro continua a crescere, confermando un trend positivo avviato negli ultimi mesi. I numeri indicano che più persone sono impiegate rispetto al mese precedente, senza che siano stati segnalati cali o variazioni significative.

L’Istat conferma ancora una volta il trend di crescita dell’occupazione in Italia: anche il mese di gennaio ha fatto registrare il segno più per il numero di occupati. Crescono anche gli inattivi, un dato quest’ultimo che si associa al calo dei disoccupati. In particolare, nel primo mese del 2026 si è registrato un ulteriore 0,3% in più di occupati, pari a un numero assoluto di 80mila persone. In questo modo il totale complessivo è arrivato a 24 milioni 181mila persone impiegate. Il tasso di occupazione sale così al 62,6%. L’aumento mensile coinvolge sia i dipendenti – permanenti (16 milioni 455mila) e a termine (2 milioni 449mila) – sia gli autonomi (5 milioni 277mila). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Occupazione in crescita anche a gennaio: i dati Istat sono un boccone sempre più amaro per i gufi

Calderone: I dati Istat confermano il trend di crescita record dell’occupazione – Il video(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 “Secondo i recenti dati Istat, nel mese di novembre del 2025 si è registrato un numero di occupati pari a 24,2...

L’occupazione in crescita: tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il minimo dal 2004 secondo IstatIl tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto il livello più basso dal 2004, scendendo al 5,6% a dicembre 2025, secondo i dati provvisori diffusi...

