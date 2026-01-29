Calderone | I dati Istat confermano il trend di crescita record dell’occupazione – Il video

Nel mese di novembre 2025, l’Istat ha confermato un aumento record dell’occupazione in Italia. Sono 24,2 milioni le persone occupate, con un tasso di occupazione che raggiunge il 62,6%. I dati mostrano come il mercato del lavoro continui a migliorare, con numeri mai visti negli ultimi anni.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 “Secondo i recenti dati Istat, nel mese di novembre del 2025 si è registrato un numero di occupati pari a 24,2 milioni di persone, con un tasso di occupazione complessivo del 62,6%, confermando il trend di crescita record dell'occupazione conquistato in questi anni. Si tratta di un risultato di particolare rilievo conseguito grazie alle misure di politiche attive del lavoro e incentivi all'occupazione promossi in questi anni dal Governo, nello specifico dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Misure quali gli incentivi all'assunzione di donne e giovani, gli esoneri contributivi mirati per l'instaurazione di rapporti lavoro stabili, nonché gli interventi di sostegno all'occupazione nelle aree e nei settori più fragili hanno contribuito a favorire la creazione di nuova occupazione, presupposto fondamentale per la tenuta del sistema previdenziale, sempre più orientato al metodo contributivo” ha dichiarato la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Calderone al Question time al Senato.🔗 Leggi su Open.online

