Il braccialetto smart di Alcaraz e Sabalenka è stato vietato agli Australian Open, suscitando le proteste di Whoop, che ha affermato come i dati biometrici non siano sostanze dopanti. Durante il torneo, l’arbitro Marija Cicak ha richiesto a Carlos Alcaraz di rimuoverlo, sollevando discussioni sulla regolamentazione degli strumenti tecnologici nel tennis professionistico.

Il dispositivo Whoop agli Australian Open è vietato. L’arbitro Marija Cicak ha chiesto a Carlos Alcaraz di rimuoverlo da sotto il polsino. Cosa che lo spagnolo ha fatto senza protestare. Tennis Australia ha confermato che la tecnologia “indossabile” non è ammessa, cosa ha fatto sobbalzare il suo fondatore “Will Ahmed che ha scritto su X: “Ridicolo. Lasciate che gli atleti misurino il loro corpo. I dati non sono steroidi!”. Ma tant’è. Ne ha fatto le spese anche Aryna Sabalenka, nel match di primo turno a Melbourne. Per Alcaraz si è atteso un po’ di più (il quarto turno) perché nessuno lo aveva notato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il braccialetto smart di Alcaraz e Sabalenka vietato agli Aus Open. Whoop protesta: “I dati biometrici non sono steroidi”

