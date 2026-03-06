Il video del giuramento 2026 all' Accademia di Modena

Da ilrestodelcarlino.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video del giuramento 2026 all'Accademia di Modena, sono mostrati gli allievi che hanno prestato il loro giuramento, con la partecipazione del ministro della Difesa Guido Crosetto. L'evento si svolge nella sede dell'Accademia, con la presenza di persone invitate e ufficiali. La cerimonia si svolge in un ambiente formale e rispettoso, con le immagini che documentano il momento di impegno degli allievi.

Presente anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. A prestare giuramento sono gli allievi del 207esimo corso Fermezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il video del giuramento 2026 all accademia di modena
© Ilrestodelcarlino.it - Il video del giuramento 2026 all'Accademia di Modena

Modena chiama i futuri comandanti, ecco il bando 2026/27 per l'accesso all'Accademia MilitareNei giorni scorsi il ministero della Difesa ha ufficialmente pubblicato il bando di concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia...

Accademia Taekwondo Modena protagonista all' Insubria cup 2026Ottima prestazione per gli Atleti dell'Accademia Taekwondo Modena all'Insubria cup 2026 che ha visto la partecipazione di oltre 100 società...

Tirocinio addestramento Accademia Militare di Modena

Video Tirocinio addestramento Accademia Militare di Modena

Tutti gli aggiornamenti su Il video del giuramento 2026....

Temi più discussi: ACCADEMIA MILITARE, IL GIURAMENTO DI MARIA GIULIA BOLOGNINI; Accademia militare di Modena. Venerdì il giuramento; Due umbri tra i 254 allievi ufficiali all'Accademia di Modena; Giurano gli allievi ufficiali, ci sono anche 17 veneti. Tra loro Kelly Gjeka e Gianluca Presti.

ACCADEMIA MILITARE, IL GIURAMENTO DI MARIA GIULIA BOLOGNININel video l’intervista a Maria Giulia Bolognini, Allieva Ufficiale Dal maestoso Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena che si affaccia su Piazza Roma, già da questa mattina risuonano i ... tvqui.it

Accademia di Modena, giuramento e tanta emozione per tre salernitaniSaranno tre i salernitani che giureranno domani presso l'accademia militare di Modena, l'unico Istituto di formazione di base per gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito ... ilmattino.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.