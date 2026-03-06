Il video del giuramento 2026 all' Accademia di Modena

Nel video del giuramento 2026 all'Accademia di Modena, sono mostrati gli allievi che hanno prestato il loro giuramento, con la partecipazione del ministro della Difesa Guido Crosetto. L'evento si svolge nella sede dell'Accademia, con la presenza di persone invitate e ufficiali. La cerimonia si svolge in un ambiente formale e rispettoso, con le immagini che documentano il momento di impegno degli allievi.

Presente anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. A prestare giuramento sono gli allievi del 207esimo corso Fermezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il video del giuramento 2026 all'Accademia di Modena Modena chiama i futuri comandanti, ecco il bando 2026/27 per l'accesso all'Accademia MilitareNei giorni scorsi il ministero della Difesa ha ufficialmente pubblicato il bando di concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia... Accademia Taekwondo Modena protagonista all' Insubria cup 2026Ottima prestazione per gli Atleti dell'Accademia Taekwondo Modena all'Insubria cup 2026 che ha visto la partecipazione di oltre 100 società... Tirocinio addestramento Accademia Militare di Modena Tutti gli aggiornamenti su Il video del giuramento 2026.... Temi più discussi: ACCADEMIA MILITARE, IL GIURAMENTO DI MARIA GIULIA BOLOGNINI; Accademia militare di Modena. Venerdì il giuramento; Due umbri tra i 254 allievi ufficiali all'Accademia di Modena; Giurano gli allievi ufficiali, ci sono anche 17 veneti. Tra loro Kelly Gjeka e Gianluca Presti. ACCADEMIA MILITARE, IL GIURAMENTO DI MARIA GIULIA BOLOGNININel video l’intervista a Maria Giulia Bolognini, Allieva Ufficiale Dal maestoso Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena che si affaccia su Piazza Roma, già da questa mattina risuonano i ... tvqui.it Accademia di Modena, giuramento e tanta emozione per tre salernitaniSaranno tre i salernitani che giureranno domani presso l'accademia militare di Modena, l'unico Istituto di formazione di base per gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito ... ilmattino.it Tra poco, dall’Accademia Militare di #Modena, il Giuramento degli Allievi Ufficiali di Esercito Italiano e Carabinieri del 207° Corso “Fermezza”. Segui la diretta streaming alle 10:30 https://www.youtube.com/live/77vlsyBSuM4 #Carabinieri #PossiamoAiut - facebook.com facebook Nove allievi ufficiali piemontesi giurano in Accademia militare a Modena: «Siamo nel luogo in cui abbiamo sempre sognato di essere, qui esperienze uniche» x.com