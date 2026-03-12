Danni maltempo a Giampilieri il cimitero resta chiuso

Il Dipartimento Servizi Ambientali-Servizio Cimiteri ha annunciato che il cimitero di Giampilieri - Molino resterà chiuso al pubblico fino alle 24 del 23 marzo 2026 a causa dei danni causati dal maltempo. La decisione riguarda l’intera struttura e la chiusura sarà protratta per tutto il periodo indicato. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso i canali ufficiali del dipartimento.

Lo ha disposto il Comune per garantire la sicurezza dopo i danni causati dal maltempo e in attesa degli interventi sulle alberature Il Dipartimento Servizi Ambientali- Servizio Cimiteri comunica che è stata disposta la prosecuzione della chiusura al pubblico del cimitero di Giampilieri - Molino fino alle 24 del 23 marzo 2026. La decisione si rende necessaria a seguito dei danni provocati dagli eventi meteorologici del 12 e 13 febbraio, che hanno causato la caduta di diversi alberi all’interno dei cimiteri cittadini e, in particolare, nel cimitero di Giampilieri - Molino. Dalle verifiche tecniche effettuate è emerso che le operazioni di rimozione delle alberature cadute e di quelle in condizioni di instabilità, oltre alle prove di stabilità sulle altre specie arboree presenti nell’area, non sono ancora state avviate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

