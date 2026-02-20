Il cimitero di Giampilieri-Molino resta chiuso il sindaco Basile dispone la proroga

Il cimitero di Giampilieri-Molino rimarrà chiuso per tutto il weekend ma anche nei primi giorni della prossima settimana. Il Sindaco Federico Basile, con l’ordinanza n. 45 del 20 febbraio 2026, ha disposto la proroga della chiusura della struttura fino alle ore 24.00 di lunedì 23 febbraio 2026. Il provvedimento si rende necessario perché non sono ancora state ripristinate le condizioni di sicurezza per l’accesso al pubblico. I danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, tra cui la caduta di numerosi alberi e la compromissione delle aree alberate, richiedono il proseguimento delle attività di sistemazione dei cimiteri, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.🔗 Leggi su Messinatoday.it

