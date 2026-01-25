Il maltempo fa danni al cimitero | a terra calcinacci e guaine

Il maltempo recente ha causato danni al cimitero di Bellona, con calcinacci e guaine caduti a terra. Le segnalazioni sono state prontamente inviate agli uffici comunali, che hanno effettuato un sopralluogo per valutare l’entità dei danni e avviare le eventuali opere di messa in sicurezza. Questo intervento mira a garantire la tutela del sito e la sicurezza dei visitatori.

La pioggia e il forte vento hanno danneggiato le cappelle private: gli uffici comunali hanno provveduto a contattare i proprietari per far eseguire il ripristino dello stato dei luoghi Danni al cimitero di Bellona causati dal maltempo di questi giorni. Sono giunte segnalazioni agli uffici comunali competenti che hanno poi provveduto ad eseguire un sopralluogo. Trovati calcinacci e parti di guaine a terra. Ovviamente le zone interessate dai danni sono state transennate. Dal Comune hanno inoltre ricordato ai cittadini che “per qualunque criticità è sempre attivo il numero WhatsApp 339.7524735, oltre agli altri canali ufficiali del Comune, pensati proprio per raccogliere segnalazioni e permettere di intervenire in modo tracciabile e rapido”.🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Cadono calcinacci al cimitero, donna finisce in ospedale

Maltempo al Sud, il ciclone Harry fa danni per due miliardiIl maltempo causato dal ciclone Harry sta provocando ingenti danni nel Sud Italia, con un impatto stimato di circa due miliardi di euro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Maltempo al Sud, danni per 2 mld. Lunedì in Cdm lo stato d’emergenza e prime risorse; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; VIDEO – Maltempo, Schifani fa il punto sull’impatto di Harry: la prima stima è di 740 milioni di danni; Maltempo, il ciclone Harry fa danni anche in Basilicata.

Maltempo, il ciclone Harry fa danni anche in BasilicataIl ciclone Harry, che da giorni sta provocando gravi disagi in altre regioni del Sud — in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria — ha raggiunto la Basilicata nella tarda mattinata di oggi. Secondo ... trmtv.it

Danni da maltempo, l’esempio virtuoso del litorale tirrenico: ripascimento della costa per depotenziare le mareggiateMaiolo (dipartimento Ingegneria ambientale Unical) illustra il progetto che attutisce la potenza delle onde e contrasta l’erosione: «Ma manca un Piano regionale» ... corrieredellacalabria.it

Giornata di sopralluoghi dopo i danni del maltempo tra annunci di finanziamenti e allarme per il territorio. Tutti i dettagli nel link al primo commento - facebook.com facebook

Il maltempo che ha colpito il sud e ha fatto danni per centinaia di milioni di euro. Chiesto lo stato d'emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria. Dopo una tregua, domani nuova perturbazione x.com