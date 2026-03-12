Damascelli spietato | Umiliazione per Spalletti ancora incerto tra quarto e sesto posto Questo dato sulle italiane in Champions fa riflettere

Tony Damascelli commenta la situazione di Spalletti, definendo umiliante la stagione attuale della Juventus e sottolineando l’incertezza tra il quarto e il sesto posto. Ha inoltre evidenziato il difficile cammino delle squadre italiane in Champions League, facendo riflettere sui risultati delle formazioni nostrane in questa competizione. La sua analisi si concentra sui dati e sugli atteggiamenti delle squadre italiane in campo internazionale.

Lobotka Juventus: il centrocampista sta valutando di cambiare aria, ma lascerebbe Napoli solo a queste condizioni. Le ultime Openda Juventus, la volontà del centravanti belga è chiarissima: C’è un indizio inequivocabile. Ecco di che cosa si tratta Celik Juve: bianconeri in pole position per l’acquisto a zero del turco, ma attenzione all’interesse di una rivale. Di chi si tratta Bernardo Silva Juventus, è sfida a quattro per il centrocampista: la possibile mossa del club bianconero per strapparlo alla concorrenza Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. Come è andata Juventus Next Gen Vis Pesaro, Stellone fa i complimenti a Brambilla: «La sua squadra gioca molto bene e ha calciatori forti» Brambilla dopo il ko con la Vis Pesaro: «Oggi una delle prestazioni più belle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Damascelli spietato: «Umiliazione per Spalletti, ancora incerto tra quarto e sesto posto. Questo dato sulle italiane in Champions fa riflettere» Articoli correlati Sono stati 434 i pedoni uccisi sulle strade italiane nel 2025. Sicilia al quarto posto con 36 vittimeSono 434 i pedoni morti sulle strade italiane nel 2025, con una diminuzione del 7,6% rispetto ai 470 dell’anno precedente. Tour de Ski a Bolzano, Pellegrino fa una super gara sulle piste italiane: è quarto a soli 6”Bolzano – E’ stata una super gara per Federico Pellegrino all’emozionante appuntamento in programma al Tour de Ski di Dobbiaco.