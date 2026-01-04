sono stati 434 i pedoni uccisi sulle strade italiane nel 2025 sicilia al quarto posto con 36 vittime

Nel 2025, sono stati 434 i pedoni deceduti sulle strade italiane, registrando una riduzione del 7,6% rispetto all’anno precedente. La Sicilia si colloca al quarto posto tra le regioni con il maggior numero di vittime, con 36 decessi. Questi dati evidenziano l’importanza di mantenere elevati standard di sicurezza e di sensibilizzare sulla prevenzione degli incidenti stradali.

Sono 434 i pedoni morti sulle strade italiane nel 2025, con una diminuzione del 7,6% rispetto ai 470 dell’anno precedente. Secondo i dati raccolti ed elaborati dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, le vittime sono 266 maschi e 168 femmine, e 225 avevano più di 65 anni. Il mese più tragico è stato settembre, con 56 decessi, seguito da. 🔗 Leggi su Feedpress.me

