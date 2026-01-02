Tour de Ski a Bolzano Pellegrino fa una super gara sulle piste italiane | è quarto a soli 6

Federico Pellegrino ha disputato una prova eccellente nel Tour de Ski a Bolzano, migliorando la sua posizione e chiudendo in quarta posizione a soli sei secondi dal podio. La competizione si è svolta sulle piste italiane di Dobbiaco, offrendo un risultato di rilievo per l’atleta e per il movimento dello sci di fondo nazionale. Una prestazione che testimonia l’ottimo stato di forma e l’impegno nel circuito internazionale.

Bolzano – E' stata una super gara per Federico Pellegrino all'emozionante appuntamento in programma al Tour de Ski di Dobbiaco. L'Azzurro, campione dello sci di fondo tricolore che si appresta a portare il Tricolore alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, ha sfiorato il podio nella gara di inseguimento, tessendo una prova eccezionale. E dunque quarto a soli 6". Ha lottato nei 20 km di percorso sulla neve di Bolzano della ventesima edizione dello stesso Tour. Ha vinto in solitaria l'eterno Johannes Klæbo con il tempo di 46'01?7. 46'01?7. Secondo è arrivato il norvegese Mattis Stenshagen a 51?1, terzo, in lotta con l'Azzurro fino all'ultimo secondo, svedese Edvin Anger 45'45.

Sci nordico: Tour de Ski, l'americano Schumacher vince a Dobbiaco - Lo statunitense Gus Schumacher ha vinto l'inedita mass start in tecnica libera con partenza a serie, a Dobbiaco (Bolzano), terza tappa del Tour de Ski. ansa.it

Sprint inaugurale spettacolare a Dobbiaco per il Tour de Ski: azzurri in semifinale - Oggi, domenica 28 dicembre, Dobbiaco si accende di entusiasmo e spettacolo con il Grand Opening del ... nordest24.it

