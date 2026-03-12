In città si discute di nuovo rilancio, ma spesso si tratta di parole vuote che non portano a cambiamenti concreti. Filippo Boretti, architetto e attivo nel dibattito locale, osserva come si continui a parlare di sviluppo senza azioni chiare. La discussione riguarda il passaggio dall’impresa alla rendita e le nuove dinamiche che influenzano il futuro urbano.

Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Filippo Boretti, architetto e animatore del dibattito sul futuro della città A Prato si continua a parlare di “ rilancio ”, ma spesso come si parla del tempo: per riempire il silenzio, non per cambiare le cose. Eppure la realtà è brutale e sta sotto gli occhi di tutti. Mentre il manifatturiero storico fatica, la rendita immobiliare corre. Capannoni esauriti, affitti a cifre da città industriale in espansione, domanda alta anche quando il settore rallenta. È un segnale politico prima che economico. Il baricentro del territorio si sposta dal produrre al possedere, dal rischio all’incasso, dall’impresa alla rendita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Dall’impresa alla rendita. Ora dinamiche nuove"

Articoli correlati

Mafia in Sicilia: il Procuratore di Caltanissetta spiega strategie e nuove dinamiche alla commissione antimafia.L’audizione del Procuratore della di Caltanissetta, Salvatore De Luca, sarà ascoltato martedì 10 febbraio dalla commissione parlamentare antimafia a...

Calcio Marchigiano: Serie D in fermento, Montefano avanza, derby combattuti e nuove dinamiche in vetta.Dalla Serie D alla Terza Categoria: Un Weekend di Sfide e Nuovi Scenari nel Calcio Marchigiano Un fine settimana di risultati contrastanti ha animato...

Aggiornamenti e notizie su Dall'impresa alla rendita Ora dinamiche...

Discussioni sull' argomento Dall’impresa alla rendita. Ora dinamiche nuove; IMU/IMPi 2026, coefficienti aggiornati per i fabbricati D senza rendita; Catasto campeggi: aggiornamento prorogato al 15 dicembre 2026.

Dall'etica ai dividendi: la religione cambia le impreseDiversi studi mostrano che nei contesti più religiosi le aziende risultano più prudenti, trasparenti e responsabili, con effetti su debito, rischio, ... avvenire.it

Angelicum: nessun evento con Peter Thiel, “non è organizzato dall’Università e non si svolgerà presso di noi” - AgenSIR x.com

Santa Rita da Cascia agostiniana. . Questa sera affidiamo a Santa Rita tutte le intenzioni di preghiera che ci avete affidato, in modo particolare coloro che soffrono per un male interiore — causato da ferite personali o dall’agire di altri. Chiediamo a Santa Rita d - facebook.com facebook