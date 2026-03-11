Oggi si celebra il primo successo del baseball italiano al World Classic, con la Nazionale che ha battuto gli Stati Uniti per 8-6. Questa vittoria rappresenta un momento storico, mentre in altri sport si ricordano le prime volte di campioni come Coppi, Sinner e Capello. La partita ha segnato un nuovo capitolo per lo sport azzurro, rendendo questa giornata memorabile per il baseball italiano.

Houston non abbiamo più un problema, qui si celebra il trionfo del baseball italiano. Battendo per 8-6 gli Stati Uniti al World Classic, la Nazionale italiana di baseball guadagna la leggenda. Il baseball, cioè l’America. A Houston, nel cuore del paese. Occhio: non è stata la prima vittoria contro gli Usa, ma mai gli azzurri avevano battuto gli Stati Uniti con in campo tutti major leaguer, e mai a questo livello. Data storica: 11 marzo 2026, alle 5.19 italiane. Ma i momenti trionfali nello sport italiano sono tanti. Ecco la Top 10. 13 luglio 2025. Qui si fa la storia a colpi di volée. Jannik Sinner trionfa a Wimbledon, primo italiano nella storia del tennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Coppi a Sinner, da Capello al baseball: tutte le prime volte dello sport azzurro

