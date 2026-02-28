Omicidio Firenze arrestate 3 persone | erano in casa con la vittima avevano coltelli e mazze da baseball

Nelle prime ore di oggi, la polizia ha arrestato tre persone coinvolte nell'omicidio avvenuto venerdì a Firenze. Le tre persone sono state trovate all’interno dell’abitazione con la vittima, e sono state trovate in possesso di coltelli e mazze da baseball. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire i dettagli dell’evento.

Svolta nelle indagini dell'omicidio di venerdì a Firenze: tre persone, trovate in casa insieme all'uomo ucciso, sono state arrestate. All'origine della rissa e dell'omicidio ci sarebbe il tentativo di riscossione violenta di un debito non saldato.