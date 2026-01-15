A Too un corso di degustazione vini con il Sommelier Massimiliano Marruchi

A Too propone un corso di degustazione vini con il Sommelier Massimiliano Marruchi. Quattro serate dedicate alla scoperta delle caratteristiche del vino, alle tecniche di degustazione e all’arte di abbinare alimenti e vini. Un’opportunità per approfondire le proprie conoscenze in un contesto professionale e informale, ideale per appassionati e curiosi di migliorare la propria esperienza sensoriale.

Quattro appuntamenti serali dedicati alla scoperta del vino, alla tecnica della degustazione e all’arte dell’abbinamento cibo-vino. Prenderà il via lunedì 2 febbraio 2026 il corso di degustazione vini nella sala corsi e meeting di Too in via 24 Maggio 51 a Piacenza. Il percorso si svilupperà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Passeggiata in vigna con degustazione vini Leggi anche: Passeggiata in vigna con degustazione vini Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Alla scoperta dei segreti del vino, corso di degustazione a Too Piacenza - Quattro appuntamenti serali dedicati alla scoperta del vino, alla tecnica della degustazione e all’arte dell’abbinamento cibo- piacenzasera.it "VinoVita", corso di avvicinamento alla degustazione del vino da Salvan - Vigne del Pigozzo - Il percorso è pensato per chi vuole capire meglio come nasce il vino, come sceglierlo e come abbinarlo, andando oltre la semplice degustazione. padovaoggi.it

A Modica, il vino è cultura Dal 27 gennaio 2026 parte il Terzo Corso ONAV per Assaggiatore e Sommelier – 1° livello. Dodici lezioni con relatori abilitati e professionisti del settore, oltre 50 vini in degustazione e il rilascio dell’attestato di Assaggiatore Som facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.