Dall' Adda riemerge un cadavere | recuperato il corpo senza vita di un uomo

Nelle acque del fiume Adda a Trezzo sull'Adda è stato trovato il corpo senza vita di un uomo nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 marzo, poco prima delle 17. Il cadavere è stato recuperato dopo una segnalazione e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire la vicenda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti.

Si tratta di un pensionato scomparso da Vimercate (Monza e Brianza). La scoperta mercoledì pomeriggio a Trezzo sull'Adda (Milano) Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque del fiume a Trezzo sull'Adda. La tragica scoperta risale al tardo pomeriggio di mercoledì 11 marzo dove, poco prima delle 17.30, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pioltello insieme ai soccorsi del 118 e ai vigili del fuoco. Per l'uomo purtroppo non c'era ormai più nulla da fare. Il corpo senza vita è stato recuperato all'altezza della centrale elettrica Taccani e a segnalare la presenza del cadavere sarebbe stato un passante. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

