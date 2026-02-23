Recuperato nelle acque del Savio il corpo senza vita di un uomo si era gettato dal Ponte vecchio

Un uomo si è tolto la vita gettandosi dal Ponte Vecchio, causando il ritrovamento del suo corpo nelle acque del Savio. La tragedia si è verificata poco dopo le 8 di lunedì mattina, quando i soccorritori hanno recuperato il cadavere. Le prime indagini indicano che l’uomo abbia deciso di compiere il gesto estremo in seguito a un momento di crisi. Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco e i soccorritori.

La settimana inizia con una tragedia, poco dopo le 8 di lunedì mattina è stato recuperato nelle acque del fiume Savio il corpo senza vita di un uomo che, in base alle prime ricostruzioni, si è tolto la vita gettandosi dal Ponte vecchio. Sul posto sono arrivate l'ambulanza del 118, i Vigili del fuoco, la Polizia Locale, oltre ad un manipolo di curiosi che ha assistito alle operazioni di recupero del cadavere da parte dei Vigili del fuoco. In base a quanto emerso si sarebbe trattato purtroppo di un gesto volontario, la corrente ha trasportato il corpo senza vita fino al Ponte Nuovo.

