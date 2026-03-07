Cadavere nell' Arno | il corpo senza vita avvistato da un passante

Un uomo in stato avanzato di decomposizione è stato trovato questa mattina nel fiume Arno, lungo la strada provinciale 44. Il corpo è stato avvistato da un passante e successivamente recuperato dai vigili del fuoco di Pisa intorno alle 10. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri per cercare di risalire all'identità Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato questa mattina, 7 marzo, intorno alle 10 dai vigili del fuoco di Pisa nel fiume Arno, lungo la Sp 44. E' stato un passante a dare l'allarme dopo aver avvistato sulla sponda del fiume il corpo esanime della persona.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Croce sull'Arno per l'identificazione e i rilievi.

