Calciomercato Roma Zirkzee in cima alla lista per gennaio | cresce la fiducia
La Roma sta valutando attentamente le proprie strategie di mercato in vista della finestra di gennaio. Tra i nomi monitorati, Joshua Zirkzee si distingue come il profilo prioritario, grazie alle sue caratteristiche e alle potenzialità di inserimento nel reparto offensivo. La società sta lavorando per definire i dettagli e valutare le opportunità di mercato. Joshua Zirkzee è ormai il profilo su cui la Roma sta concentrando le proprie energie in vista del mercato di gennaio.
Joshua Zirkzee è ormai il profilo su cui la Roma sta concentrando le proprie energie in vista del mercato di gennaio. La possibile partenza di Artem Dovbyk potrebbe garantire le risorse necessarie per finanziare le operazioni in entrata, mentre la posizione di Evan Ferguson resta in bilico: anche dopo l’ultima uscita pubblica di Gian Piero Gasperini, è evidente che l’attaccante non ha ancora convinto l’allenatore giallorosso. In questo scenario, l’olandese rappresenta la soluzione ideale per soddisfare le richieste del tecnico e rilanciare la corsa al quarto posto. Al Manchester United lo spazio a disposizione è limitato e il ritorno in Italia viene visto dal giocatore come un’occasione per ritrovare continuità, mettersi nuovamente in mostra e puntare a una convocazione per il prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
