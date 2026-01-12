Un nuovo brevetto sviluppato dalle trafilerie lecchesi, risultato del progetto Star di ApiTech e Università Bicocca di Milano, trasforma un rifiuto industriale in un’opportunità di business. Questa innovazione nel settore degli stearati rappresenta un esempio di economia circolare, generando un valore di circa 5 milioni di euro all’anno. Un passo importante verso pratiche più sostenibili e efficienti nella gestione dei materiali industriali.

Un rifiuto industriale che diventa opportunità di business e brevetto innovativo. È il risultato del progetto Star, promosso da ApiTech e Università Bicocca di Milano, che ha coinvolto alcune trafilerie del territorio lecchese nella ricerca di soluzioni innovative per la gestione degli stearati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: La zucca vale 30 milioni di euro, Halloween fa girare l’economia italiana

Leggi anche: Sostenibilità, Fava (Ecomondo): “Economia circolare vale 0,5% del Pil”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Economia circolare: dalle trafilerie lecchesi un brevetto che vale 5 milioni di euro l'anno - Il progetto Star trasforma gli stearati esausti da rifiuto costoso in risorsa economica. leccotoday.it