Economia circolare | dalle trafilerie lecchesi un brevetto che vale 5 milioni di euro l' anno
Un nuovo brevetto sviluppato dalle trafilerie lecchesi, risultato del progetto Star di ApiTech e Università Bicocca di Milano, trasforma un rifiuto industriale in un’opportunità di business. Questa innovazione nel settore degli stearati rappresenta un esempio di economia circolare, generando un valore di circa 5 milioni di euro all’anno. Un passo importante verso pratiche più sostenibili e efficienti nella gestione dei materiali industriali.
Un rifiuto industriale che diventa opportunità di business e brevetto innovativo. È il risultato del progetto Star, promosso da ApiTech e Università Bicocca di Milano, che ha coinvolto alcune trafilerie del territorio lecchese nella ricerca di soluzioni innovative per la gestione degli stearati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
L’Italia si pone al primo posto in Europa per l’economia circolare. Questo è quanto è emerso dal sesto Rapporto sull’economia circolare in Italia 2024, realizzato dal Circular Economy Network. Al centro soprattutto il riciclo, con un tasso nazionale del 75% dei - facebook.com facebook
Economia circolare: Torino accelera verso il 2030 1,8 mln € a fondo perduto per progetti di filiere circolari, riuso/riciclo ed eco-design. Avviso per PMI ed Enti del Terzo Settore. Candidature fino al 16/2/2026 torinocitylab.it/avviso-pubblic… @mercatoc x.com
