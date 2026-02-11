Fermignano | Nuovo asilo nido da 2,2 milioni di euro modello di efficienza energetica e sostenibilità grazie a PNRR

Fermignano apre un nuovo asilo nido da 2,2 milioni di euro. L’edificio si trova in via Tronto e punta a essere un esempio di efficienza energetica e sostenibilità, grazie ai fondi del PNRR. L’amministrazione comunale ha deciso di investire in questa struttura per offrire un servizio moderno e all’avanguardia alle famiglie della zona. La costruzione è già avviata e i lavori procedono spediti, con l’obiettivo di consegnare la scuola nei prossimi mesi.

Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino, è al centro di un importante investimento per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale all'avanguardia in via Tronto. La struttura, finanziata con 2,2 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sarà in grado di accogliere fino a ottanta bambini, incrementando di quasi trenta posti la capacità attuale e rappresentando un modello di efficienza energetica grazie all'utilizzo di impianti fotovoltaici e geotermici. I lavori per la costruzione del nuovo asilo nido procedono spediti, superando le iniziali difficoltà incontrate con la prima azienda appaltatrice.

