Armati di pistola assaltano prima la banca e poi la farmacia la caccia ai malviventi si conclude con due arresti

Martedì sera, due uomini armati di pistola hanno prima tentato di rapinare una banca a San Marino e poi hanno preso di mira una farmacia a Villa Verucchio. La polizia, intervenuta rapidamente, ha portato all’arresto di entrambi i sospetti. Le autorità hanno concluso le indagini in breve tempo, assicurando i due malviventi alla giustizia.

Una rocambolesca indagine lampo ha permesso di arrestare, nella serata di martedì, i due malviventi ritenuti gli autori di una tentata rapina in una banca di San Marino e una rapina vera e propria ai danni di una farmacia di Villa Verucchio. A finire in manette due foggiani, di 36 e 48 anni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Armati di pistola assaltano il Conad: è caccia alla bandaStasera 13 febbraio alle 19,15 due malviventi con il volto travisato da passamontagna hanno fatto irruzione al Conad di via Agostini a San Martino di...

Leggi anche: Arezzo: assaltano gioielleria in pieno giorno armati di picconi e fumogeni. Caccia ai banditi

Altri aggiornamenti su Armati di pistola assaltano prima la...

Temi più discussi: Roma: rapina davanti le poste a Montesacro; Esplosione a Valmontone: banda fa saltare il bancomat e scappa con il bottino; Ladri in casa, anziano spara e mette in fuga i banditi mascherati e armati: era la seconda volta che la villetta subita un assalto; Pistola in faccia prima della chiusura: banditi assaltano la tabaccheria.

Assalto armato alla farmacia: paura nel pomeriggio a Villa VerucchioDue malviventi entrano con passamontagna e casco integrale, minacciano i dipendenti e fuggono in scooter: rintracciati dopo un’indagine lampo ... altarimini.it

Terrore nella notte, famiglia in balia di rapinatori armati di pistolaL'irruzione in un'abitazione di Colonnella: in tre con il volto coperto, hanno minacciato i proprietari e il figlio, fuggendo con contanti e gioielli. Scattata la caccia all'uomo: indagano i carabinie ... emmelle.it

11 MARZO 2011: LA STRAGE DI ITAMAR La notte tra l'11 e il 12 Marzo 2011 due terroristi palestinesi, armati di coltelli, entrarono in casa della famiglia Fogel ad Itamar e sterminarono tutti gli abitanti di quella casa, compreso un neonato di pochi mesi. Dalla c - facebook.com facebook

Cornigliano, maxi rissa tra una ventina di giovani armati di bastoni e bottiglie. I residenti: "Terra di nessuno" x.com