brunori sas si aggiungono nuove date al tour teatrale 2026

Brunori SAS annuncia nuove date per il tour teatrale del 2026. Dopo aver registrato diversi sold out in tutto il paese, il cantante annuncia altre tappe per il prossimo autunno, mantenendo alta l’attesa tra i fan. Le prenotazioni sono già aperte e si prevede un grande afflusso di pubblico.

Si aggiungono nuove date al tour teatrale di Brunori SAS, previsto per il prossimo autunno, dopo diversi sold out registrati. Tutto Brunori, monologhi e canzoni –il nuovo tour di Brunori Sas prodotto da Vivo Concerti e in partenza ad ottobre– registra nuovi sold out e allunga la sua corsa nei teatri italiani. Tra le nuove date annunciate oggi: il secondo appuntamento a Torino (il 14 ottobre @ Auditorium Lingotto, sold out il 15 ottobre); il secondo a Firenze (il 17 ottobre @ Teatro Verdi, sold out il 18 ottobre); il terzo a Roma (7 novembre @ Auditorium Conciliazione, sold out il 6 novembre); e tre tappe a novembre nella sua Calabria, rispettivamente a Catanzaro (21 novembre @ Teatro Politeama), Reggio Calabria (22 novembre @ Teatro Cilea) e Cosenza (24 novembre @ Teatro Alfonso Rendano). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

