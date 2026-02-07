Tenta di rubare una bici in un cortile arrestato dalla polizia

Alle 2,45 di questa notte, una volante della polizia è arrivata in via Campagna a Piacenza. Un residente aveva chiamato dopo aver visto qualcuno tentare di scassinare una bicicletta elettrica nel cortile di un condominio. Gli agenti hanno trovato un uomo che cercava di portare via la bici e lo hanno subito arrestato.

Catania, tenta di rubare tra le auto in sosta: pluripregiudicato arrestato dalla Polizia grazie all'intervento della vittima Firenze: tenta di rubare la bici a un rider, 37enne arrestato Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Firenze per aver tentato di rubare una bicicletta elettrica a un rider pakistano di 26 anni.

