Tenta di rubare su un’auto in sosta | 57enne arrestato dalla Polizia di Stato

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di forzare un'auto parcheggiata in via Roma. La presenza di testimoni ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente e bloccare il sospetto, che aveva già aperto la portiera del veicolo. La polizia ha trovato attrezzi da scasso nella sua tasca. L’uomo sarà processato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 57 anni ritenuto presunto responsabile del reato di tentato furto aggravato. Il personale della Squadra Volante questa notte ha ricevuto la segnalazione circa la presenza di un uomo vestito di scuro che era intento a forzare le serrature di alcune auto in sosta in via Crotone. I poliziotti hanno individuato la persona segnalata che in quel momento era china sulla serratura di un'utilitaria con l'intento di forzarla. Il presunto ladro, accortosi della presenza dell'auto della Polizia, ha provato invano ad eludere il controllo, nascondendo l'arnese che stava maneggiando per forzare la serratura dell'auto.