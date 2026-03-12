Due professionisti del Sannio, Annalisa Montaldo e Gabriele Di Marzo, sono coinvolti nella creazione del processo di selezione dello spettacolo che sceglie il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest. Entrambi lavorano alla realizzazione di questo evento, contribuendo con le loro competenze alla definizione del format. La loro partecipazione si inserisce in un progetto che collega il territorio beneventano alla manifestazione musicale europea.

Due professionisti del Sannio, Annalisa Montaldo e Gabriele Di Marzo, stanno plasmando l’identità dello spettacolo che seleziona il rappresentante di San Marino per l’Eurovision Song Contest. La loro collaborazione porta le radici della provincia di Benevento nelle quinte di una delle più grandi competizioni musicali d’Europa. L’evento si è svolto al Teatro Nuovo di Dogana, dove la conduzione è stata affidata a Simona Ventura. Il successo della manifestazione non è solo musicale, ma rappresenta un caso studio su come i talenti locali possano emergere in scenari internazionali senza abbandonare il proprio territorio. Dal Sannio alle quinte dell’Eurovision: due firme beneventane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal Sannio all’Eurovision: due firme beneventane guidano

Articoli correlati

Immagini dal Sannio: la Pace, a Santa Croce del Sannio una storia di armi e d’amoreIl giorno di carnevale è passato, ora è il tempo della rievocazione storica: a Santa Croce del Sannio, borgo rurale del Sannio beneventano, domenica...

Guidano senza patente, due automobilisti nei guai a BrugherioBrugherio (Monza e Brianza), 24 febbraio 2026 – Automobilisti che circolano con patenti revocate.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dal Sannio

Discussioni sull' argomento Montaldo e Di Marzo, dal Sannio all’Eurovision: due autori beneventani dietro il San Marino Song Contest; San Giorgio del Sannio, vincita da 100mila euro al 10eLotto ogni 5 minuti; Lavoro sommerso nel Sannio, controlli della Guardia di Finanza: scoperti quattro lavoratori in nero; Microgame, Pellegrino Mastella: 'L'azienda ha ritirato procedura di licenziamento. Grazie a sinergia tutelati lavoro e territorio'.

Montaldo e Di Marzo, dal Sannio all’Eurovision: due autori beneventani dietro il San Marino Song ContestC’è anche un pezzo di Sannio dietro uno degli appuntamenti musicali più seguiti dell’area eurovisiva. Il San Marino Song Contest, il concorso che seleziona l’artista destinato a rappresentare la Repub ... ntr24.tv

Nel corso dell’incontro – prosegue la nota – è stato fatto il punto sul rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale nel Sannio, con particolare attenzione alla valorizzazione del personale sanitario, all’attivazione delle Case di comunità e degli Ospedali di c - facebook.com facebook