Tagliato un istituto comprensivo a Forlì Casara | Non è una riduzione di scuole e dell' offerta scolastica

Forlì, l’amministrazione scolastica smentisce le voci di un possibile taglio di un istituto comprensivo. Casara assicura che nessuna scuola verrà chiusa, né ci saranno modifiche negli orari o negli indirizzi di studio. La decisione non cambierà nulla per gli studenti e per l’offerta formativa della città.

"Cominciamo col fare chiarezza su alcuni aspetti. Nessuna scuola di Forlì verrà chiusa, nessun istituto subirà cambiamenti negli indirizzi di studio o negli orari di svolgimento delle lezioni, nessuna classe verrà accorpata e non ci sarà alcun impatto diretto sugli studenti e la qualità della.

