Tagliato un istituto comprensivo a Forlì Casara | Non è una riduzione di scuole e dell' offerta scolastica

Da forlitoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì, l’amministrazione scolastica smentisce le voci di un possibile taglio di un istituto comprensivo. Casara assicura che nessuna scuola verrà chiusa, né ci saranno modifiche negli orari o negli indirizzi di studio. La decisione non cambierà nulla per gli studenti e per l’offerta formativa della città.

“Cominciamo col fare chiarezza su alcuni aspetti. Nessuna scuola di Forlì verrà chiusa, nessun istituto subirà cambiamenti negli indirizzi di studio o negli orari di svolgimento delle lezioni, nessuna classe verrà accorpata e non ci sarà alcun impatto diretto sugli studenti e la qualità della.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Forli Scuole

Le scuole dell'istituto comprensivo 8 di Forlì premiate al concorso nazionale 'Corpi Di-versi 2025'

Fra aule innovative e attività pomeridiane: serie di open day nelle scuole dell'istituto comprensivo Camelia Matatia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Forli Scuole

Argomenti discussi: Dimensionamento scuole, in provincia di Ravenna tagliato un istituto comprensivo a Cervia; Taglio di 9 autonomie scolastiche in Sardegna: Come la tela di Penelope, la Regione tesse e il Governo disfa; Autonomie scolastiche da salvare: ecco le 17 realtà a rischio taglio in Emilia Romagna; Dimensionamento delle scuole in E-R, 17 autonomie tagliate in Regione. Due istituti accorpati a Cervia.

tagliato un istituto comprensivoDimensionamento scuole, in provincia di Ravenna tagliato un istituto comprensivo a CerviaIl dirigente scolastico dell'Emilia-Romagna Bruno De Palma, in qualità di commissario, ha disposto il dimensionamento per le scuole per il prossimo anno ... ravennaedintorni.it

Scuola, Thiesi perde l’autonomia dell’Istituto comprensivo: la Regione contesta i tagli del commissario. Accorpamento a PozzomaggioreNel Meilogu la scuola non è una voce di bilancio: è una presenza quotidiana, un presidio civile, spesso l’ultimo rimasto. Per questo la soppressione dell’Istituto comprensivo di Thiesi, con il suo ... sassarinotizie.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.