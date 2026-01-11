A Lecco, nel parcheggio di un centro commerciale, una persona ha subito il furto della borsetta lasciata in auto. All’interno c’era un farmaco salvavita, rendendo l’accaduto particolarmente delicato. L’episodio si è verificato il 11 gennaio 2026, evidenziando l’importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali anche in aree pubbliche e di adottare misure di sicurezza adeguate.

Lecco, 11 gennaio 2026 – Nemmeno il tempo di riporre il carrello della spesa, che qualcuno gli ha rubato la borsetta che aveva lasciato in auto. Dentro c'erano pochi sold i, spiccioli più che altro, ma anche tutti gli effetti personali, i documenti e un farmaco salvavita. Il borseggio è stato messo a segno nel parcheggio di un centro commerciale di Lecco. La vittima è Samantha, un'infermiera di 53 anni, che si rivolge direttamente ai ladri: “Cominciate a lavorare, rendetevi utili a voi stessi e alla società”. “Ebbene sì, è toccato anche a me – racconta Samantha -. Nel parcheggio di un centro commerciale di Lecco mi è stata sottratta la borsa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, le rubano la borsa dall’auto nel parcheggio del centro commerciale: dentro c’è un farmaco salvavita

Leggi anche: Auto rubata nel parcheggio del centro commerciale trovata cannibalizzata nelle campagne

Leggi anche: Morto il 78enne urtato da un'auto nel parcheggio del centro commerciale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Amici Animali Lecco - facebook.com facebook