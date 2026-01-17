Sul mercato dell'Inter, il nome di Perisic rappresenta il desiderio dei tifosi. Secondo le ultime notizie, Oaktree sta lavorando a un piano per riportarlo in nerazzurro. Restate aggiornati sulle novità riguardanti il club e le strategie di mercato dei nerazzurri.

di Andrea Greco . Segui tutte le ultimissime sui nerazzurri. Il calciomercato di gennaio entra nel vivo e vede l’ Inter protagonista assoluta nelle trattative invernali. La dirigenza di Viale della Liberazione sta lavorando freneticamente per consegnare a Cristian Chivu, tecnico della prima squadra nerazzurra ed ex difensore leggendario del Triplete, i rinforzi necessari per mantenere alta la competitività in Italia e in Europa. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, il club meneghino si muove su un doppio binario: innesti immediati e una programmazione lungimirante sotto l’egida del fondo Oaktree. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, il sogno dei tifosi è Perisic! Questo il piano di Oaktree

Leggi anche: Mercato Inter, il sogno dei tifosi è Perisci! Questo il piano di Oaktree

Leggi anche: Belghali è in pole per il mercato dell’Inter, ma Oaktree vuole fare questo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tifoso viola al Nord e preso in giro: la Fiorentina trasforma il sogno di Tommy in realtà; Mercato: Juve su Maldini e Pellegrino, Napoli tra il sogno Sterling e Ferguson. Taylor idolo Lazio, che sfottò alla Roma; Il fratello di Kean: “Difficile che torni all’Everton. Il sogno è uno: Moise alla Juve”; Verso Udinese-Pisa: le probabili formazioni.

Inter, ecco quando può sbloccarsi Perisic! E i tifosi sognano: Oaktree vuole colpo clamoroso - Dal colpo Branimir Mlacic a Ivan Perisic e le intenzioni di Oaktree per l'avvenire, ecco il punto dal Quotidiano Sportivo ... msn.com